Fine dei giochi. Lazio-Milan 0-3, i biancocelesti crollano all'Olimpico (Di sabato 4 luglio 2020) Il Milan sbanca lo stadio Olimpico e batte 3-0 la Lazio nella 30^ giornata di Serie A. Doppio vantaggio nel primo tempo con i gol di Calhanoglu e Ibrahimovic su calcio di rigore, nella ripresa Rebic chiude definitivamente i conti. La sconfitta biancoceleste apre la fuga della Juventus, ora a +7 sui capitolini dopo il successo nel derby. Inzaghi è senza attacco, vista l'assenza degli squalificati Immobile e Caicedo, mentre la novità in casa rossonera è il ritorno di Ibrahimovic da titolare. Le prime opportunità sono biancocelesti con Correa e la punizione di Milinkovic-Savic. Il vantaggio però lo trovano i rossoneri al 23′ grazie a un'invenzione di Calhanoglu (uscirà per infortunio alla mezz'ora). La squadra di Inzaghi va di nuovo sotto, come contro Fiorentina e Torino, poi rimontate e battute. La storia invece non si ripete. ... Leggi su iltempo

