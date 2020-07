Disuniti in piazza, vietato dire Mes (come Conte) (Di sabato 4 luglio 2020) L’opposizione va in piazza in modo strutturato dopo i mesi del lockdown e mette a segno a Roma una manifestazione ben organizzata, ordinata e partecipata, superando quel senso di confusione ben evidente nell’incontro del 2 giugno in via del Corso.Salvini e Meloni (con Tajani) danno dunque buona prova di sé sotto il profilo organizzativo, trovando anche una serie di spunti polemici sul governo di indubbia efficacia per la platea di militanti e di sicura resa in chiave social e telegiornali.Peraltro emerge con chiarezza che tanto la leader di Fratelli d’Italia quanto quello della Lega fanno ben poca fatica nel trovare punti deboli nella compagine governativa, molto concentrata sugli annunci del premier Conte ma assai meno risoluta nelle decisioni, come dimostrano i molti dossier aperti (in diversi casi da lungo o lunghissimo tempo).Possiamo quindi dire che la ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Disuniti piazza Disuniti in piazza, vietato dire Mes (come Conte) L'HuffPost Città del baseball senza campionato, il sindaco: “Ha perso Nettuno”

“Disuniti si perde e a perdere oggi sono Nettuno e i nettunesi”. Al termine di una giornata convulsa, di tentativi di ripensamento sul ritiro del Nettuno 2 dal massimo campionato, il sindaco della “Ci ...

