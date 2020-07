Alluvione in Giappone, tra ponti crollati e inondazioni: almeno 14 morti (Di sabato 4 luglio 2020) Il Giappone, e più in particolare la regione del Kyushu, è travolto da piogge torrenziali e fiumi esondati: l’Alluvione ha già portato al crollo di ponti, a 75mila sfollati (da Kumamoto a Kagoshima) e ad almeno 14 morti. Sospesi i servizi ferroviari, e tra questi anche il treno proiettile Shinkansen. Le condizioni atmosferiche che stanno … L'articolo Alluvione in Giappone, tra ponti crollati e inondazioni: almeno 14 morti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il Giappone, e più in particolare la regione del Kyushu, è travolto da piogge torrenziali e fiumi esondati: l’alluvione ha già portato al crollo di ponti, a 75mila sfollati (da Kumamoto a Kagoshima) e ...

Giappone: alluvioni, almeno 2 morti e 13 dispersi sull'isola di Kyushu

Tokyo, 04 lug 15:24 - (Agenzia Nova) - Almeno due persone hanno perso la vita e altre 13 risultano disperse a causa delle alluvioni che hanno colpito la parte occidentale del Giappone e, in particolar ...

