Temptation Island 2020, Valeria e Ciavy: "Vogliamo capire se è amore o solo abitudine" (Di venerdì 3 luglio 2020) è iniziato ieri il viaggio nell'amore dei nuovi concorrenti di Temptation Island, edizione 2020, il reality estivo di Canale 5 dedicato alle coppie che vogliono mettere alla prova il proprio sentimento. Tra gli innamorati che sono riusciti a strappare due biglietti per l'Is Morus Relais, anche Ciavy e Valeria. Onicotecnica lei, P.R. lui, Valeria e Ciavy hanno deciso di partecipare alla trasmissione per capire se fra loro è semore amore o solo abitudine. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la coppia ha svelato dettagli su che cosa li ha spinti a partecipare a Temptation Island.Quattro anni di storia d'amore e Valeria vorrebbe iniziare a fare sul serio, mentre Ciavy ancora temporeggia sull'inizio della convivenza. Ma ad essersi intromesso fra loro due, un cellulare: quello di Ciavy, con cui il ragazzo ha intrattenuto alcune conversazioni con un'altra ragaza che ha ... Leggi su blogo

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - infoitcultura : Temptation Island: ecco cosa è successo nella prima puntata - infoitcultura : Temptation Island, Antonio e Annamaria: sui social fioccano bugie? - 361magazine - infoitcultura : Chi è Ciavy di Temptation Island? «Ecco perché si chiama così» -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Ogni anno, l’estate è la stagione rappresentata in chiave trash da Temptation Island, il programma di Maria De Filippi che colleziona di edizione in edizione tantissimi telespettatori. Ma perché quest ...Da concorrente a tentatore di Temptation Island. Il passo è breve. Ciavy, alias Andrea, sarebbe pronto per il salto della quaglia: ci pensa Riccardo Lodoli, hairstylist romano, a trasformarlo in tenta ...