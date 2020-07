Rifiuti elettronici, il 2019 è stato un anno record. Ma solo il 17% viene riciclato (Di venerdì 3 luglio 2020) Il Global E-waste Monitor 2020 rivela un nuovo pericolo per l'inquinamento ambientale: 53,6 milioni di tonnellate non vengono processate in maniera adeguata e si riversano nell'ambiente Leggi su repubblica

zazoomblog : Rifiuti elettronici il 2019 è stato un anno record. Ma solo il 17% viene riciclato - #Rifiuti #elettronici #stato… - eccotuttotorna : RT @rep_ambiente: Rifiuti elettronici, il 2019 è stato un anno record. Ma solo il 17 % viene riciclato [aggiornamento delle 16:41] https://… - AmbraGiustetto : RT @StorieDiEC: ?? Benvenuti alla prima #rassegnastampa su #EconomiaCircolare e #sostenibilità di Luglio! *TOP STORY* Negli ultimi 5 anni,… - Cor_Com : #RifiutiElettronici, 2019 da record: produzione a 53 milioni di tonnellate - RobertaRizzo3 : I dati del Global E-waste Monitor 2020 delle Nazioni Unite: entro il 2030 saranno 74 milioni di tonnellate. La magg… -