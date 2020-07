Disorder La guardia del corpo su Rai 4 – trama, cast, finale (Di venerdì 3 luglio 2020) Rai 4, canale 21 del digitale terrestre, propone venerdì 3 luglio Disorder La guardia del corpo. L’appuntamento è in prima serata, alle 21.20. Si tratta di una pellicola dalle intense atmosfere thriller e drammatiche datata 2015. La durata è di un’ora e trentotto minuti. La produzione è tra Francia e Belgio. La sceneggiatura è scritta da Alice Vinocour, Jean-Stéphane Bron. Disorder La guardia del corpo su Rai 4, regia, attori, location, dove è girato La regia è di Alice Vinocour. I protagonisti sono Matthias Schoenaerts (Le Fidéle) e Diane Kruger rispettivamente nei ruoli di Vincent e Jessica. Le riprese si sono svolte in Costa azzurra. I luoghi interessati sono: Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap d’Antibes ed Èze. La villa del magnate libanese, chiamata Maryland, è La dilecta di Cap d’Antibes ... Leggi su maridacaterini

Stasera torna in TV Disorder - La guardia del corpo, thriller francese con protagonisti Matthias Schoenaerts e Diane Kruger per cui è stato annunciato l'arrivo di un remake americano.