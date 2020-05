Un tempo l’agricoltura era rispettata, ora è diventata sinonimo di migranti e scansafatiche (Di sabato 9 maggio 2020) C’era una volta l’agricoltura, di più, se ne aveva percezione. Giusto, c’è stato un tempo in cui proprio di quel mondo si aveva tutti contezza, ora perché molti nostri antenati erano giunti infine nel borgo proprio dal contado, diventando infine, grazie, metti, allo zi’ arciprete o magari all’onorevole amico, funzionari del parastato o del Palazzo regionale. Ora perché bastava guardare appena lo scorrere della televisione ancora in bianco e nero per imbattersi nell’esistenza di una rubrica d’informazione pomeridiana, piazzata, se non rammento male, all’incirca all’ora del Vespro, il medesimo raffigurato dal celebre cattolicissimo quadro d’arcadia contadina – “L’Angelus” di Millet – intitolata addirittura “A come agricoltura”, la cui sigla mostrava appunto il ... Leggi su linkiesta Maltempo Emilia Romagna - l’assessore all’agricoltura : “Oggi chiederà al Ministero gli indennizzi”

Maltempo - nevicata primaverile in Puglia : “Il clima pazzo ha dato il colpo di grazia all’agricoltura”[FOTO] (Di sabato 9 maggio 2020) C’era una volta l’agricoltura, di più, se ne aveva percezione. Giusto, c’è stato unin cui proprio di quel mondo si aveva tutti contezza, ora perché molti nostri antenati erano giunti infine nel borgo proprio dal contado, diventando infine, grazie, metti, allo zi’ arciprete o magari all’onorevole amico, funzionari del parastato o del Palazzo regionale. Ora perché bastava guardare appena lo scorrere della televisione ancora in bianco e nero per imbattersi nell’esistenza di una rubrica d’informazione pomeridiana, piazzata, se non rammento male, all’incirca all’ora del Vespro, il medesimo raffigurato dal celebre cattolicissimo quadro d’arcadia contadina – “L’Angelus” di Millet – intitolata addirittura “A come agricoltura”, la cui sigla mostrava appunto il ...

micheladania : RT @baffone5stelle: Sono intervenuto oggi al convegno organizzato da @IsmeaOfficial 'Il #Credito in #Agricoltura al tempo di #Covid19'. htt… - baffone5stelle : Sono intervenuto oggi al convegno organizzato da @IsmeaOfficial 'Il #Credito in #Agricoltura al tempo di #Covid19'. - nonrispondere : @europaverde_it @AngeloBonelli1 tutti devono lavorare nel agricoltura 3 giorni al mese si risolve il problema in 2… - Nicola_Sivo : il piano #bellanova ha un senso, almeno etico: non solo abbiamo bisogno dei migranti, regolari e non, per l'agricol… - ritafrediani : RT @PDPiemonte: Non c'è più tempo: l'appello del Sindaco di #Saluzzo Mauro Calderoni alla Regione #Piemonte per un piano operativo su lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : tempo l’agricoltura Al lavoro per noi| «Assunzioni e distanze in magazzino. Così vi portiamo la spesa a casa» Corriere della Sera