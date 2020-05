Salvini: “Per De Luca i miei occhiali sembrano un pannolino per bambini? Non capisco ma gli mando un bacio e un abbraccio” (Di sabato 9 maggio 2020) “De Luca ha detto che ho gli occhiali che sembrano un pannolino per bambini. Non ho capito cosa intendesse dire, ma gli mando un bacio e un abbraccio. Se il signor De Luca ha tempo da perdere dietro alla montatura dei miei occhiali, che non sono di bellezza, ma da vista, perché, da presbite, ne ho bisogno per vedere da vicino, allora si commenta da solo”. Così, durante la sua diretta Instagram, il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde all’osservazione sarcastica del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha definito i nuovi occhiali da vista del senatore del Carroccio “color pannolino di bimbo”. Salvini, poi, aggiunge: “Io non capisco: uno fa il governatore di una terra stupenda, ma con tanti problemi, come la Campania, dovrebbe occuparsi di Napoli, di Benevento, di Avellino, di Caserta, di Salerno. E dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Salvini : “Perquisizioni nelle Rsa? Aspettiamo che medici e pazienti hanno finito di morire”

