Paziente ricoverata per ictus positiva al Covid: “fallite procedure sicurezza” (Di sabato 9 maggio 2020) Paziente ricoverata. Nuovo affondo del Movimento 5 Stelle sul Coronavirus: a parlare è la capogruppo Desirè Manca che racconta di un episodio che si sarebbe verificato al Santissima Annunziata di Sassari. Una Paziente ricoverata per ictus, sarebbe poi risultata positiva al Covid. “A due mesi dall’inizio dell’epidemia le procedure anti-Covid falliscono ancora”, dice Manca. “Ancora oggi, a distanza di due mesi dall’inizio della diffusione del contagio, le procedure anti-Covid adottate all’interno dell’ospedale civile SS Annunziata di Sassari hanno fallito palesemente, mettendo a rischio pazienti e operatori sanitari. Gli errori fatali che a inizio pandemia hanno aperto le porte dell’ospedale al virus, si stanno incomprensibilmente ripetendo, nonostante si trovino già al centro di un’inchiesta aperta dalla ... Leggi su limemagazine.eu Ospedale di Polla : negativo il tampone sulla paziente ricoverata in ginecologia (Di sabato 9 maggio 2020). Nuovo affondo del Movimento 5 Stelle sul Coronavirus: a parlare è la capogruppo Desirè Manca che racconta di un episodio che si sarebbe verificato al Santissima Annunziata di Sassari. Unaper, sarebbe poi risultataal. “A due mesi dall’inizio dell’epidemia leanti-falliscono ancora”, dice Manca. “Ancora oggi, a distanza di due mesi dall’inizio della diffusione del contagio, leanti-adottate all’interno dell’ospedale civile SS Annunziata di Sassari hanno fallito palesemente, mettendo a rischio pazienti e operatori sanitari. Gli errori fatali che a inizio pandemia hanno aperto le porte dell’ospedale al virus, si stanno incomprensibilmente ripetendo, nonostante si trovino già al centro di un’inchiesta aperta dalla ...

OraBasilicata : RT @TgrBasilicata: Ventiseiesima vittima del #coronavirus in Basilicata .Si tratta di una 92enne di Aliano che era paziente del centro Don… - mecca_salvatore : RT @TgrBasilicata: Ventiseiesima vittima del #coronavirus in Basilicata .Si tratta di una 92enne di Aliano che era paziente del centro Don… - Lord_Kovac : RT @TgrBasilicata: Ventiseiesima vittima del #coronavirus in Basilicata .Si tratta di una 92enne di Aliano che era paziente del centro Don… - TgrBasilicata : RT @TgrBasilicata: Ventiseiesima vittima del #coronavirus in Basilicata .Si tratta di una 92enne di Aliano che era paziente del centro Don… - TgrRai : RT @TgrBasilicata: Ventiseiesima vittima del #coronavirus in Basilicata .Si tratta di una 92enne di Aliano che era paziente del centro Don… -

Ultime Notizie dalla rete : Paziente ricoverata Paziente ricoverata per ictus: il secondo tampone Covid è negativo La Nuova Sardegna Sassari, doppio tampone a una paziente colpita da ictus: prima positiva, poi negativa

Un'anziana ultraottantenne, arrivata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari per sospetto ictus, è risultata positiva al conoravirus. Un secondo tampone è invece risultato negativo. Ora si attende ...

Fase 2 e ritorno alla normalità, le linee guida per gli ospedali

«Per il ritorno alla normalità negli ospedali lombardi tutto dovrà avvenire nella massima sicurezza, sia per gli operatori sanitari sia per chi viene ricoverato». Lo dichiara l'assessore al Welfare Gi ...

Un'anziana ultraottantenne, arrivata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari per sospetto ictus, è risultata positiva al conoravirus. Un secondo tampone è invece risultato negativo. Ora si attende ...«Per il ritorno alla normalità negli ospedali lombardi tutto dovrà avvenire nella massima sicurezza, sia per gli operatori sanitari sia per chi viene ricoverato». Lo dichiara l'assessore al Welfare Gi ...