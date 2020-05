GonnelliLuca : Mes, primi aiuti Ue, ma non basta. Prestiti a 10 anni, interesse allo 0,1% - josecorse : @davidefaraone Lei sarà tra i primi ad essere ricordato nei libri di storia come traditore della patria. L’assicuro… - romifivestars : RT @ILupobianco: @cris_cersei Perchè da noi la disoccupazione fino a marzo è scesa, perchè da noi nei primi 3 mesi gli incassi fiscali sono… - ILupobianco : @cris_cersei Perchè da noi la disoccupazione fino a marzo è scesa, perchè da noi nei primi 3 mesi gli incassi fisca… - adealdis : Chi fa lo schizzinoso con il MES non chiami eroi gli operatori sanitari che combattono con il Covid i quali sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes primi

Inizio di giornata intonato per le Borse europee, nella giornata in cui l’Eurogruppo stilerà un piano definito per il Mes con cui risollevare l’economia comunitaria, in ginocchio per via della crisi c ...ROMA. Dire sì al Mes, dirlo come ha fatto il Pd, subito e senza alcun dubbio, avrebbe un alto costo politico. Questa è la tesi di Giuseppe Conte, sintetizzabile nell’argomentazione che opporrà ai dem: ...