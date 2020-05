Lorena Bianchetti | a rischio puntate estive A Sua Immagine? “Non sappiamo…”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 9 maggio 2020)sulledel sabato di A Sua: “Non sappiamo se e come potremo realizzarle” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, conduttrice di A Sua, il programma di approfondimento religioso in onda ogni sabato pomeriggio e ogni domenica mattina, sempre con grande successo, su Rai1. Nell’intervista in questionenon ha nascosto, però, una difficoltà legata alla registrazione delledell’edizione estiva di A Sua, destinate al sabato, solitamente girate in esterna, in varie parti d’Italia. A tal proposito ha infatti spiegato: A Suaè tra i pochi programmi che continuano ad andare in onda anche in estate. Quest’anno, però, non sappiamo se e come potremo realizzare ledel sabato, che ...