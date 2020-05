“Juno”, tutto sul film con Ellen Page: trama, cast e curiosità (Di sabato 9 maggio 2020) In onda su Italia 1 ieri, 8 maggio, dalle 23:35, ‘Juno’, un film del 2007, diretto da Jason Reitman con protagonista Ellen Page. Presentato in anteprima il 26 ottobre 2007 al Festival Internazionale del film di Roma, dove ha vinto il premio Marco Aurelio al miglior film, ‘Juno’, vanta nel cast Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Allison Janney e J. K. Simmons. Sia il soggetto che la sceneggiatura portano la firma di Diablo Cody. “Juno”, tutto sul film con Ellen Page: trama, cast e curiosità Il film racconta di Juno MacGuff, sedicenne del Minnesota, che dopo una prima e unica esperienza sessuale con il suo migliore amico, Paulie Bleeker, resta incinta. Dopo aver parlato con lui e con la migliore amica Leah, la ragazza decide di abortire senza far sapere nulla a nessun altro. Ad un passo dall’intervento però ... Leggi su urbanpost (Di sabato 9 maggio 2020) In onda su Italia 1 ieri, 8 maggio, dalle 23:35, ‘Juno’, undel 2007, diretto da Jason Reitman con protagonista. Presentato in anteprima il 26 ottobre 2007 al Festival Internazionale deldi Roma, dove ha vinto il premio Marco Aurelio al miglior, ‘Juno’, vanta nelMichael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Allison Janney e J. K. Simmons. Sia il soggetto che la sceneggiatura portano la firma di Diablo Cody. “Juno”,sulcone curiosità Ilracconta di Juno MacGuff, sedicenne del Minnesota, che dopo una prima e unica esperienza sessuale con il suo migliore amico, Paulie Bleeker, resta incinta. Dopo aver parlato con lui e con la migliore amica Leah, la ragazza decide di abortire senza far sapere nulla a nessun altro. Ad un passo dall’intervento però ...

