Ghiglione | Il Milan mi vuole? Fa piacere | ora penso al campionato Mi ispiro a Cancelo

Leggi su 90min

(Di sabato 9 maggio 2020) Paolo, esterno rivelazione del Genoa che ha già collezionato cinque assist in Serie A, si racconta alla Gazzetta dello Sport e parla anche delle voci di mercato sul suo conto. “e Atalanta interessate a me? Il Genoa è la terra promessa. Le voci su un interesse di altri club così importanti fanno, vuol dire che impegno e lavoro vengono apprezzati, ma orasolo ale al Genoa. Il mio modello? Ho un debole per. È un pendolino che ispira velocità,...