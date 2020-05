Federica Panicucci delusa ed arrabbiata a Mattino 5: “Siamo tutti esterrefatti…” (Di sabato 9 maggio 2020) Le parole del virologo Andrea Crisanti La prima settimana dopo la Fase 2 si è conclusa con una grossa delusione per Federica Panicucci. La professionista che è tornata ad affiancare Francesco Vecchi, nella seconda parte di Mattino 5 si è ccupata ancora una volta dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. La donna in collegamento via Skype aveva diversi ospiti per parlare di quello che sta accadendo dallo scorso lunedì, ovvero da quando il Governo a fatto i primi allentamenti. La padrona di casa del rotocalco di Canale 5 ha intervistato il virologo Andrea Crisanti, mostrando a quest’ultimo delle immagini deplorevoli. In pratica ai navigli a Milano e Villa Borghese a Roma erano pieni di persone senza essere distanti tra loro e in molti senza mascherine. Video che ha fatto perdere la pazienza al medico sottolineando che si tratta di un atteggiamento ... Leggi su kontrokultura Marco Bacini fidanzato Federica Panicucci : un amore in salita

