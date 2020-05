Da Gramsci a Grillo: un senatore M5s sarà direttore de l’Unità (Di sabato 9 maggio 2020) Ennesima delusione per quegli elettori di destra che hanno ingenuamente votato M5s alle ultime elezioni, suggestionati da un paio di slogan e da qualche furba dichiarazione. Il prossimo direttore de l’Unità sarà Primo De Nicola, senatore del Movimento 5 Stelle, esponente di spicco dei grillini a Palazzo Madama. Di Nicola, che è stato giornalista di punta del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio e direttore del quotidiano abruzzese Il Centro, firmerà l’edizione speciale dell’Unità. Lo rende noto la società editoriale Unità srl. «Primo di Nicola, importante e autorevole firma del giornalismo italiano assumerà la direzione del giornale in vista della pubblicazione del numero straordinario che uscirà nelle prossime settimane», spiega l’editore. L’anno scorso il compito, in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 maggio 2020) Ennesima delusione per quegli elettori di destra che hanno ingenuamente votato M5s alle ultime elezioni, suggestionati da un paio di slogan e da qualche furba dichiarazione. Il prossimode l’Unità sarà Primo De Nicola,del Movimento 5 Stelle, esponente di spicco dei grillini a Palazzo Madama. Di Nicola, che è stato giornalista di punta del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio edel quotidiano abruzzese Il Centro, firmerà l’edizione speciale dell’Unità. Lo rende noto la società editoriale Unità srl. «Primo di Nicola, importante e autorevole firma del giornalismo italiano assumerà la direzione del giornale in vista della pubblicazione del numero straordinario che uscirà nelle prossime settimane», spiega l’editore. L’anno scorso il compito, in ...

