Caronno | muore sui laghi in un incidente in moto | aveva 33 anni

(Di sabato 9 maggio 2020) Un uomo diPertusella, Carmine Clemente, 32, è morto a Gavirate (Varese), in sella alla sua Kawasaki Ninja, mentre faceva ritorno dal lavoro. Stava percorrendo la provinciale 1 in direzione Varese, quando uscito da una rotonda ha perso il controllo della guida e, andato a sbattere contro il guardrail, è volato oltre la … L'articolosuiin unin33proviene da Il Notiziario.

