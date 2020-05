Benedetta Rossi, il suo messaggio su Instagram preoccupa i fan: “Lui non riesce più a girarsi sul lato destro” (Di sabato 9 maggio 2020) Benedetta Rossi è una delle food blogger italiane più famose e amate dal pubblico con le sue ricette e i tutorial firmati “Fatto in casa da Benedetta“. Lei e il marito Marco non hanno figli ma hanno un cane di nome Nuvola a cui sono legatissimi e con cui condividono anche sui social molte avventure. Si tratta di un meticcio di taglia media che però è già avanti con gli anni e quindi purtroppo inizia ad avere qualche acciacco per via dell’età. Proprio in una delle sue ultime storie su Instagram la chef ha detto di essere molto preoccupata per Nuvola perché il suo cane ha difficoltà a muoversi: “Da solo non riesce più a girarsi sul lato destro, allora ce lo mettiamo noi. E lui si addormenta per almeno un paio d’ore. Probabilmente in questa posizione ha un po’ di sollievo dal dolore“. ... Leggi su ilfattoquotidiano Benedetta Rossi da giovane : a primo impatto è irriconoscibile. Foto

Benedetta Rossi - tanta paura : arriva il medico a casa

Benedetta Rossi e suo marito insieme ad Agorà : grazie alla laurea in biologia un metodo infallibile per le sue ricette (Di sabato 9 maggio 2020)è una delle food blogger italiane più famose e amate dal pubblico con le sue ricette e i tutorial firmati “Fatto in casa da“. Lei e il marito Marco non hanno figli ma hanno un cane di nome Nuvola a cui sono legatissimi e con cui condividono anche sui social molte avventure. Si tratta di un meticcio di taglia media che però è già avanti con gli anni e quindi purtroppo inizia ad avere qualche acciacco per via dell’età. Proprio in una delle sue ultime storie sula chef ha detto di essere moltota per Nuvola perché il suo cane ha difficoltà a muoversi: “Da solo nonpiù a girarsi sul lato destro, allora ce lo mettiamo noi. E lui si addormenta per almeno un paio d’ore. Probabilmente in questa posizione ha un po’ di sollievo dal dolore“. ...

FQMagazineit : Benedetta Rossi, il suo messaggio su Instagram preoccupa i fan: “Lui non riesce più a girarsi sul lato destro” - itslevixsa : Benedetta Rossi in tv: Avete presenti quei giorni in cui avete bisogno di carboidrati? Io: . . . SÌ TIPO OGNI GIORNO. - mindofval : io: mado sono ingrassata benedetta rossi: menù a base di carboidrati!! io: omg che fame - RicetteInTv : “Fatto in casa per voi”: vincisgrassi (lasagne marchigiane) di Benedetta Rossi - Olty86 : Benedetta Rossi che si organizza per evitare contatti con la gente ?? Mitica! #fattoinCasaPerVoi -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi Benedetta Rossi fa preoccupare il web. Cos’è successo Yeslife Benedetta Rossi, il suo messaggio su Instagram preoccupa i fan: “Lui non riesce più a girarsi sul lato destro”

Benedetta Rossi è una delle food blogger italiane più famose e amate dal pubblico con le sue ricette e i tutorial firmati “Fatto in casa da Benedetta“. Lei e il marito Marco non hanno figli ma hanno u ...

Benedetta Rossi, tanta paura: arriva il medico a casa

Ha avuto tanta paura Benedetta Rossi per il suo amico a quattro zampe, il dolcissimo Nuvola, con il quale ama apparire in diversi scatti, anche Social. Un amico fedele e affettuoso che condivide ogni ...

Benedetta Rossi è una delle food blogger italiane più famose e amate dal pubblico con le sue ricette e i tutorial firmati “Fatto in casa da Benedetta“. Lei e il marito Marco non hanno figli ma hanno u ...Ha avuto tanta paura Benedetta Rossi per il suo amico a quattro zampe, il dolcissimo Nuvola, con il quale ama apparire in diversi scatti, anche Social. Un amico fedele e affettuoso che condivide ogni ...