Antivirus: la nuova puntata di Petrolio sulla Fase 2 stasera su Rai2 (Di sabato 9 maggio 2020) Petrolio Antivirus torna in prima serata stasera alle 21.05 su Rai2 per rispondere a tante domande sulla Fase 2 della lotta al coronavirus. La nuova puntata di Petrolio Antivirus torna in prima serata stasera su Rai2 alle 21.05 per rispondere tantissime domande: a che punto siamo nella lotta al Covid-19? Il sistema sanitario ha utilizzato questi mesi per dotarsi degli strumenti giusti? Da lunedì l'Italia è entrata nella Fase 2. Una Fase che deve essere gestita da tutti con grande senso di responsabilità. Gli esperti ci dicono che per evitare il rischio di nuove ondate di contagi è fondamentale mettere in atto "le tre T": test, tracciamento e terapia. 4 milioni e mezzo di italiani sono tornati al lavoro, alcune attività hanno riaperto ... Leggi su movieplayer Antivirus : la nuova puntata di Petrolio sulla Fase 2 stasera su Rai2

DOOM Eternal è un tripudio di effetti particellari con la nuova mod

Mentre cresce l'attesa per l'uscita della prima espansione singleplayer di DOOM Eternal, il kolossal sparatutto di ID Software riceve una nuova mod che promette di "mettere il turbo" agli effetti part ...

Mentre cresce l'attesa per l'uscita della prima espansione singleplayer di DOOM Eternal, il kolossal sparatutto di ID Software riceve una nuova mod che promette di "mettere il turbo" agli effetti part ...