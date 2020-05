Si ritrovano in piazza e si abbracciano: multe ai ragazzini. Il sindaco: "Cari genitori, saremo inflessibili" (Di venerdì 8 maggio 2020) CAMAIORE. Non importa che tu sia adolescente o adulto: se non rispetti le distanze, scatta la multa. A Camaiore, in Versilia, il mancato rispetto delle regole non viene più tollerato. Nei giorni scorsi la polizia municipale ha multato 9 ragazzini, adolescenti dai 14 ai 16 anni. Una sanzione da 400 euro ciascuno, che in forma ridotta sono circa 280. A pagarla, in senso reale, saranno però i genitori. Erano in piazza Diaz, una delle principali del centro storico, loro ritrovo abituale, oppure in via di Mezzo, dove solitamente si faceva lo struscio. Sono stati beccati mentre si abbracciavano, stavano vicini, incuranti delle prescrizioni di prevenzione del contagio da coronavirus. I ragazzi un po’ ovunque, stanchi di stare chiusi in casa e fare i balletti su Tiktok, hanno preso l’aaarivo della fase due come un via libera per riprendersi i propri spazi e la ... Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 8 maggio 2020) CAMAIORE. Non importa che tu sia adolescente o adulto: se non rispetti le distanze, scatta la multa. A Camaiore, in Versilia, il mancato rispetto delle regole non viene più tollerato. Nei giorni scorsi la polizia municipale ha multato 9, adolescenti dai 14 ai 16 anni. Una sanzione da 400 euro ciascuno, che in forma ridotta sono circa 280. A pagarla, in senso reale, saranno però i. Erano inDiaz, una delle principali del centro storico, loro ritrovo abituale, oppure in via di Mezzo, dove solitamente si faceva lo struscio. Sono stati beccati mentre si abbracciavano, stavano vicini, incuranti delle prescrizioni di prevenzione del contagio da coronavirus. I ragazzi un po’ ovunque, stanchi di stare chiusi in casa e fare i balletti su Tiktok, hanno preso l’aaarivo della fase due come un via libera per riprendersi i propri spazi e la ...

