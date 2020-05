Mazzoleni racconta | «Juve-Inter | i calciatori erano spaventati Ripartire in sicurezza»

(Di venerdì 8 maggio 2020) L’arbitro Paoloha parlato a Radiosei dell’atmosfera che si respirava durante, prima dello stop Paoloha parlato a Radiosei dell’atmosfera che si respirava l’8 marzo all’Allianz Stadium durante. Queste le parole dell’arbitro riportate da TMW.– «Le porte chiuse sono una situazione irreale già nella normalità. In quel caso ero addetto al VAR ed era una partita sulla carta bellissima, ma già prima del fischio d’inizio si avvertiva qualcosa di anomalo: i giocatori sembravano. E il calcio è fatto perché ci sia del pubblico, per questo son perin totale». BERGAMO – «Quello che è accaduto da noi ha dell’incredibile, parliamo di un’a generazione spazzata via dalla pandemia. Credo ...

ItaSportPress : Juventus-Inter a porte chiuse, Mazzoleni racconta: 'I giocatori erano spaventati' - - JManiaSite : Tra stadio vuoto e paura del virus, l'arbitro #Mazzoleni racconta come è stato l'ultimo derby d'Italia tra… - sportface2016 : #SerieA, l'arbitro Paolo #Mazzoleni racconta le sensazioni del match a porte chiuse #Juventus-#Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Mazzoleni racconta

Paolo Mazzoleni ha parlato a Radiosei dell’atmosfera che si respirava l’8 marzo all’Allianz Stadium durante Juve-Inter. Queste le parole dell’arbitro riportate da TMW. JUVE-INTER – «Le porte chiuse so ...L’arbitro Paolo Mazzoleni, addetto al Var durante Juventus-Inter, ultima partita giocata in Serie A e vinta dai bianconeri per 2-0, racconta il clima surreale in cui si è disputato il derby d’Italia.