La folla sui Navigli che ha fatto infuriare Sala

Leggi su agi

(Di venerdì 8 maggio 2020) Le immagini dellalungo le sponde dei, nei giorni scorsi, hanno"incazzare" il sindaco di Milano Giuseppe, che le ha definite "vergognose", e in un video messaggio ai cittadini su Facebook ha lanciato un vero e proprio aut aut. "Non sono un politico da metafore, ma da atti: o le cose cambiano oggi, non domani, non è un 'penultimatum' è un ultimatum, o io domani prenderò provvedimenti: chiudo i, chiudo l'asporto. E poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere". Nella tradizionale zona della movida da inizio settimana, si sono visti assembramenti di persone intente a sorseggiare l'aperitivo take away. Quindi il richiamo del primo cittadino: "noi non solo siamo in crisi dal punto di vista sanitario, ma siamo in una profondissima crisi socio economica. Milano ...