Higuain | Rabiot e De Sciglio ai saluti | assalto Werner e spunta il nuovo regista!

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 8 maggio 2020) CESSIONI JUVENTUS- Le ultime indiscrezioni di mercato continuano a confermare la possibile rivoluzione in casa bianconera in vista della prossima sessione di mercato estiva. Paratici potrebbe valutare concretamente la possibilità di dire addio a, De. Il primo potrebbe far ritorno al River Plate o trasferirsi in Spagna. Il secondo piace parecchio al PSG, mentre il terzo potrebbe lasciare la Juve in caso di offerte irrinunciabile e consentirebbe a Paratici di effettuare una grande plusvalenza. Cessioni Juventus, addio anche a Bernardeschi e Douglas Costa? Non solo, Paratici tra scambi e cessioni vorrebbe incassare circa 180-200 milioni di euro. Ecco perchè potrebbero essere sacrificati anche Douglas Costa e Bernardeschi. La Juventus proverà l’affondo per Timo, candidato ideale per la nuova maglia n.9 bianconera. Leggi ...