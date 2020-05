Estate 2020: al via il 29 maggio, c’è la prima decisione. Come saranno le spiagge (Di venerdì 8 maggio 2020) Ci si prende ancora alcuni giorni per fare il punto della situazione, ma dalle Marche arriva già la conferma: in spiaggia dal 29 maggio. Senza contravvenire alle normative che regolamentano i comportamenti da tenere nelle spiagge italiane, sopraggiungono oggi le prime novità per l’Estate 2020: gli accessi, ad esempio, dovranno avvenire in modo ordinato per prevenire gli assembramenti, ma senza check.in. Scopriamo insieme Come si potrà fare. Tutto doveva avvenire previa pianificazione del check-in, che avrebbe controllato la distribuzione dell flusso dei bagnanti in determinate fasce orarie. La prenotazione, dunque, prevedeva modalità informatiche, con apposita documentazione che avrebbe agevolato le tempistiche del check-in, monitorando l’arrivo de clienti anche al fine di segnalare piste di contagio. ( dopo la ... Leggi su caffeinamagazine Estate 2020 : idee per divertirsi all’aperto coi bambini

Estate 2020 - le ipotesi per ripartire : contapersone e distanza tra ombrelloni

Estate 2020 : ecco da quando potremo andare in vacanza (Di venerdì 8 maggio 2020) Ci si prende ancora alcuni giorni per fare il punto della situazione, ma dalle Marche arriva già la conferma: in spiaggia dal 29. Senza contravvenire alle normative che regolamentano i comportamenti da tenere nelleitaliane, sopraggiungono oggi le prime novità per l’: gli accessi, ad esempio, dovranno avvenire in modo ordinato per prevenire gli assembramenti, ma senza check.in. Scopriamo insiemesi potrà fare. Tutto doveva avvenire previa pianificazione del check-in, che avrebbe controllato la distribuzione dell flusso dei bagnanti in determinate fasce orarie. La prenotazione, dunque, prevedeva modalità informatiche, con apposita documentazione che avrebbe agevolato le tempistiche del check-in, monitorando l’arrivo de clienti anche al fine di segnalare piste di contagio. ( dopo la ...

LaStampa : Preferisco saltare l’estate, piuttosto che riaprire senza poter garantire ai miei ospiti l’esperienza di tranquilli… - repubblica : Oggi su Rep: ?? L’estate da salvare [di Cristina Nadotti] - vogue_italia : Con mascherina per uscire e senza per stare in casa, ecco il look di Dakota Johnson con maxi abito bianco ??… - LeomillaT : Estate 2020 #summercamp ???????????? #online con Leomilla ?? Programmi per ? bambini ? adolescenti ? adulti Durata cor… - BEAUTYDEAit : Smashbox Estate 2020: collezione trucco Halo - scopri qui: -