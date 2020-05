Cassazione | Daspo anche se la partita è in streaming

(Di venerdì 8 maggio 2020) di Annamaria Villafrate - Il, per la sentenza n. 13619/2020 della(sotto allegata) si può applicare non solo quando la condotta violenta del tifoso si realizza nel corso di una manifestazione sportiva, maquando si concreta a causa della stessa.di 5 anni per il tifosopersu maxischermoper chi è violento "a causa" di una manifestazione sportivadi 5 anni per il tifosoTorna su Il Gip convalida il provvedimento con cui il Questore ha intimato a un soggetto di presentarsi per i successivi cinque anni presso la stazione dei Carabinieri all'inizio del primo e del secondo tempo di ogni incontro calcistico disputato da una certa squadra di calcio in casa o fuori casa, compresi gli incontri amichevoli.persu maxische...

Da oggi il Daspo è possibile anche per tifosi che creino disordini in streaming: lo ha sancito la sentenza della Cassazione riguardo Imolese Piacenza e i fatti del maggio 2019 al Garilli. Da oggi il D ...Via libera al Daspo anche per il tifoso che crea disordini in occasione di una partita vista in streaming su un maxischermo. La Cassazione (sentenza 13619) arricchisce l’elenco dei casi in cui può sca ...