Bonafede tenta l’evasione. Se non compra Renzi va a casa lui

(Di venerdì 8 maggio 2020) Alfonsoha bisogno di evasione. Dal Senato. Perché l’ha fatta grossa e potrebbe rischiare una poltrona che potrebbe sfuggirgli per sempre. Ma il suo destino resta segnato, sia che la mozione di sfiducia depositata dal Centrodestra passi o no: agli occhi della pubblica opinione resterà come il guardasigilli che ha rimesso in libertà i boss mafiosi. E’ inutile che i suoi maniacali sostenitori urlino sul web. Ci sono circolari ministeriali, norme approvate, rivolte improvvisamente placate che stanno lì a raccontare la fuga autorizzata dal carcere. Il coronavirus come una lima per segare le sbarre. Un ministro molto sbadatoè – era, forse – un ministro molto sbadato. E il dicastero della giustizia non lo consente. Soprattutto perché siamo la Nazione che ogni anno deve risarcire mille italiani detenuti ...