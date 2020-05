Afragola | con la fine del lockdown tornano anche quelli che inquinano le terre coi rifiuti

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020). Con ladele la ripresa dei cantieri sono ricominciatigli sversamenti abusivi. I carabinieri hanno denunciato un imprenditore edile di Casoria: le telecamere hanno ripreso un furgone della sua ditta che versava illegalmentespeciali in un’area isolata di(Napoli) diventata discarica abusiva a cielo aperto. Dopo lo stop dovuto al coronavirus, che ha interessatoi cantieri privati, con la ripresa delle attività ecco che sono ricominciatigli sversamenti. Un uomo di 49 anni di Casoria è stato denunciato dai carabinieri per smaltimento illecito dispeciali: due suoi operai hanno abbandonato in strada scarti di lavorazione e di cantieri in un’area isolata in via Lampedusa, ad, in provincia di Napoli. I militari lo hanno beccato grazie alle telecamere di sorveglianza, installate proprio per ...