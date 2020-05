Sorbillo fritto Bruna Fiola Pd | “Gli girano le frittate | nessuna pizza force”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScoppia il caso dellaforce. La consigliera regionale del Pd,, soffrigge il teleiolo Ginoche, poche ore fa, ha annunciato a reti unificate il suo ingresso nella task force della Regione Campania per il settore della ristorazione”. “Live da Napoli, in conferenza stampa presso la sede della Regione al centro direzionale con De Luca: sono felice di essere stato scelto per la Task Force della Regione Campania per il settore della ristorazione”, ha scritto, pubblicando una bella foto insieme a De Luca, con mascherina e pollicione. Eppure, pochi minuti fa, la consigliera regionale del Pd,, ha smentito l’esistenza stessa dellaforce, punzecchiando, senza mai nominarlo, iliolo prezzemolino. “task force !! Secondo ...