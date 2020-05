Sesso in cambio di esami: sospeso un docente della “Federico II” (Di giovedì 7 maggio 2020) Cronaca di Napoli: Angelo Scala (docente della facoltà di Giurisprudenza della “Federico II”) è accusato di corruzione, falso e induzione indebita. Angelo Scala (docente della facoltà di Giurisprudenza dell’università Federico II di Napoli) è stato sospeso dal Gip per nove mesi. Il provvedimento è stato notificato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli. Come riporta il “Corriere del Mezzogiorno”, il docente è accusato di corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità: avrebbe chiesto prestazioni sessuali in cambio della promozione all’esame. Scala, già titolare dell’insegnamento di Diritto processuale civile presso la Federico II e l’ateneo telematico di Benevento Giustino Fortunato, si sarebbe dimesso dopo una prima perquisizione, chiedendo ... Leggi su 2anews Sesso con prof in cambio di buoni voti - indagati anche gli studenti

