Serie A, la palla passa a Giuseppe Conte: nessun incontro fissato con i vertici del calcio (Di giovedì 7 maggio 2020) Il tema della ripresa del calcio italiano continua a tenere banco anche a maggio inoltrato. Giuseppe Conte scende adesso in campo. Come la Germania, dove Angela Merkel si è esposta in prima persona, anche l’Italia potrebbe affidarsi al Premier per avere un verdetto sulle sorti del campionato italiano. Da ciò che si è capito, il Presidente del Consiglio vuole studiare a fondo l’impatto economico di un eventuale stop definitivo, soprattutto sul numero di posti di lavoro che si perderebbero. L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il confronto con i vertici del calcio non è stato ancora fissato. Attualmente le priorità sono ben altre. Presto Giuseppe Conte prenderà in mano la situazione e la sbloccherà, in un senso o nell’altro. La Repubblica aveva parlato addirittura dell’annuncio di uno ... Leggi su calciomercato.napoli “Se un giorno dovessi esordire in Serie A - smetto di fumare” : Palladino e l’aneddoto sulle sigarette

Ultime Notizie dalla rete : Serie palla Anteprima giornali: Serie A, palla a Conte. Oggi vertice FIGC-CTS Inter-News.it Domeniche bestiali – Dalla parte di Soviero, ‘maleducato sincero’: “Calcio e verità non vanno d’accordo. Io? Ogoglioso di essere così”

Irragionevole, ruspante, a volte maleducato. In una parola: vero. Così è Sasà: proprio come il pallone “pane e salame” decantato in queste righe, che dalle parti di Sasà diventa “pane e puparuoli”. E ...

Il tema della ripresa del calcio italiano continua a tenere banco anche a maggio inoltrato. Giuseppe Conte scende adesso in campo. Come la Germania, dove Angela Merkel si è esposta in prima persona, a ...

Irragionevole, ruspante, a volte maleducato. In una parola: vero. Così è Sasà: proprio come il pallone "pane e salame" decantato in queste righe, che dalle parti di Sasà diventa "pane e puparuoli". E ...