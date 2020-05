Pallanuoto, stagione finita (Di giovedì 7 maggio 2020) La Federazione italiana nuoto ha disposto la chiusura della stagione 2019-2020 di tutti i campionati nazionali di Pallanuoto, sia maschili che femminili. “Impossibile garantire la ripresa in tempi brevi dello svolgimento delle attività a causa dell’emergenza Covid-19“, si legge sul comunicato. Nel campionato di Serie A1lo scudetto non è stato assegnato e le retrocessioni sono state bloccate. Nessun cambiamento di formula per il prossimo anno, che ripartirà con 14 squadre nel campionato maschile e 10 squadre in quello femminile. Le stesse dell’anno scorso, salvo rinuncia da parte di un club di partecipare. Un’ipotesi non così remota dopo questi mesi dolorosi per i gestori degli impianti. Bloccate anche le promozioni e le retrocessioni nelle serie inferiori. “Nelle condizioni attuali non è possibile avere certezza dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 maggio 2020) La Federazione italiana nuoto ha disposto la chiusura della2019-2020 di tutti i campionati nazionali di, sia maschili che femminili. “Impossibile garantire la ripresa in tempi brevi dello svolgimento delle attività a causa dell’emergenza Covid-19“, si legge sul comunicato. Nel campionato di Serie A1lo scudetto non è stato assegnato e le retrocessioni sono state bloccate. Nessun cambiamento di formula per il prossimo anno, che ripartirà con 14 squadre nel campionato maschile e 10 squadre in quello femminile. Le stesse dell’anno scorso, salvo rinuncia da parte di un club di partecipare. Un’ipotesi non così remota dopo questi mesi dolorosi per i gestori degli impianti. Bloccate anche le promozioni e le retrocessioni nelle serie inferiori. “Nelle condizioni attuali non è possibile avere certezza dei ...

