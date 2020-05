Meteo estremo, FREDDO e NEVE invernale dopo il CALDO. Fortissime anomalie (Di giovedì 7 maggio 2020) Sta subendo una temporanea flessione l'anticiclone africano sull'Italia, per effetto del parziale inserimento di correnti più fresche, collegate allo sprofondamento di una saccatura scandinava verso i Balcani e il Mar Nero. Un debole impulso d'instabilità, associato alla saccatura scandinava, sta scorrendo lungo la Penisola, apportando però solo qualche fenomeno del tutto fugace. A seguire, l'anticiclone africano tornerà tornerà ad avere meglio fin da giovedì e andrà ad interessare più direttamente la nostra Penisola. Le temperature, dopo una leggera flessione, risaliranno un po' la china tra giovedì e venerdì. Avremo così una nuova fase calda con apice soprattutto nel weekend, nella giornata di domenica quando una ventata di correnti africane colpirà soprattutto il ... Leggi su meteogiornale Previsioni Meteo - di tutto e di più per metà maggio : maltempo estremo al Nord - caldo estivo al Sud

Meteo Italia al 14 Maggio piuttosto ESTREMO - super SBALZI in vista

Meteo Italia a 15 giorni ESTREMO - super SBALZI in vista (Di giovedì 7 maggio 2020) Sta subendo una temporanea flessione l'anticiclone africano sull'Italia, per effetto del parziale inserimento di correnti più fresche, collegate allo sprofondamento di una saccatura scandinava verso i Balcani e il Mar Nero. Un debole impulso d'instabilità, associato alla saccatura scandinava, sta scorrendo lungo la Penisola, apportando però solo qualche fenomeno del tutto fugace. A seguire, l'anticiclone africano tornerà tornerà ad avere meglio fin da giovedì e andrà ad interessare più direttamente la nostra Penisola. Le temperature,una leggera flessione, risaliranno un po' la china tra giovedì e venerdì. Avremo così una nuova fase calda con apice soprattutto nel weekend, nella giornata di domenica quando una ventata di correnti africane colpirà soprattutto il ...

infoitinterno : Previsioni Meteo, di tutto e di più per metà maggio: maltempo estremo al Nord, caldo estivo al Sud - zazoomblog : Meteo Italia al 14 Maggio piuttosto ESTREMO super SBALZI in vista - #Meteo #Italia #Maggio #piuttosto… - zazoomnews : Meteo Italia al 14 Maggio piuttosto ESTREMO super SBALZI in vista - #Meteo #Italia #Maggio #piuttosto - zazoomblog : Meteo Italia al 14 Maggio piuttosto ESTREMO super SBALZI in vista - #Meteo #Italia #Maggio #piuttosto - zazoomnews : Meteo Italia a 15 giorni ESTREMO super SBALZI in vista - #Meteo #Italia #giorni #ESTREMO #super -