Meghan Markle prova a leggere una storia al piccolo Archie che si distrae | il video

(Di giovedì 7 maggio 2020) Nel giorno del suo primo compleanno il, figlio del principe Harry e di, è diventato protagonista di undiventato in poco tempo virale. La mamma gli legge una favola, tenendolo sulle ginocchia. A riprenderli un cameramen d’eccezione, il papà. Ilè stato girato nella loro nuova casa di Los Angeles e serve a sostenere Save the Children nella campagna “Save with stories”, rivolto a bambini e ragazzi costretti a casa per il coronavirus. L'articolounaalche si: ilgirato dal principe Harry proviene da Il Fatto Quotidiano.

zazoomblog : Meghan Markle “è fissata” un cameraman rivela la sua curiosa ossessione - #Meghan #Markle #fissata” #cameraman… - PeppeNiko82 : - KontroKulturaa : Meghan Markle 'è fissata' un cameraman rivela la sua curiosa ossessione - - VanityFairIt : Tutto sarebbe iniziato perché Meghan invidiava il rango della futura regina (e la sua casa). Ma la situazione sareb… - infoitcultura : Meghan Markle: gli outfit prima di sposare Harry -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

Il piccolo è apparso in un video benefico realizzato dal Duca e dalla Duchessa Per molti non ci sono dubbi: fisicamente ha ripreso tutto dal suo papà Harry e Meghan tornano a mostrare per la prima vol ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...