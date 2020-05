Legge 104 | proroga di 12 giorni per i mesi di maggio e giugno

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 maggio 2020) È statata anche per idil’estensione dei permessi retribuiti dalla104. La conferma è nella bozza di testo del nuovo decreto, anche se resta da attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lariguarderà i lavoratori disabili con handicap grave e i lavoratori caregiver, ovvero chi assiste un familiare o affine fino al secondo grado con grave disabilità.104, quantie a chi spettano Così come era successo per idi marzo e aprile, anche neidiper queste categorie idi permesso salgono a un totale di 18: ai 3mensili riconosciuti in via ordinaria si aggiungono ulteriori 12 giornate cumulative, che potranno essere fruite anche in modo continuativo al fine di aiutare persone con invalidità che abbiano subito disagi dalle restrizioni per il ...