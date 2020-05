Giro d’Italia 2020: nuove date, programma, orari, tv, streaming (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Giro d’Italia 2020 andrà in scena dal 3 al 25 ottobre. Queste sono le date ufficializzate dall’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale ha diffuso il nuovo calendario delle gare per il 2020 dopo la pandemia e ha inserito la Corsa Rosa a inizio autunno. Cambio di stagione per la corsa a tappe del Bel Paese che si sposta dalla primavera al periodo delle foglie morte, con giornate più corte e un meteo che volge al brutto a differenza di quanto succede nel mese di maggio. Si tratta di una collocazione infelice per l’evento organizzato da RCS Sport visto che si svolgerà in contemporanea con ben tre Classiche Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi il 4 ottobre, Giro delle Fiandre il 18 ottobre, Parigi-Roubaix il 25 ottobre) e la conclusione coinciderà con l’inizio della Vuelta di Spagna (20 ottobre). Non si sa ancora da quale città ... Leggi su oasport Ciclismo - il nuovo calendario 2020 : subito la Milano-Sanremo - Tour e Mondiali a settembre - Giro d’Italia a ottobre

Per il Giro d’Italia una buona notizia : Evenepoel conferma che ci sarà

