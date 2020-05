Fase 2 | Gibelli Asstra | ‘raggiunta capacità carico | più flessibilità per aziende tpl’

(Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Il sistema del trasporto pubblico locale “sta ripartendo e nei primi quattro giorni ha registrato una curva di crescita dell’uso dei mezzi che ha portato al 30% rispetto alla capacità di. Siamo al limite del tema del distanziamento sociale. E’ stato imposto anche per i mezzi di trasporto il metro di distanza, nonostante l’uso della mascherina e la sanificazione continua”. Lo ha detto Andrea, presidente di Fnm, Ferrovie Nord Milano, e di, l’associazione delledi trasporto pubblico locale in Italia, ospite di Class Cnbc. L'articolo2:), ‘raggiunta capacità, più flessibilità pertpl’ proviene da Ildenaro.it.

