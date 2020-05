E’ ora di riscrivere la storia della pandemia (Di giovedì 7 maggio 2020) L’epidemia di Covid-19 è cominciata prima di quello che crediamo. Due dottori dell’ospedale Jean Verdier di Parigi sono andati a riesaminare i campioni che a dicembre e gennaio avevano preso a malati che soffrivano di problemi respiratori (sì, l’ospedale francese conserva i campioni in un freezer a Leggi su ilfoglio Pellezzano - il Sindaco Morra : “Riscrivere lo Statuto dei Lavoratori”

L’epidemia di Covid-19 è cominciata prima di quello che crediamo. Due dottori dell’ospedale Jean Verdier di Parigi sono andati a riesaminare i campioni che a dicembre e gennaio avevano preso a malati ...

Bonafede: «Rischio di infiltrazioni mafiose, agire ora per proteggere l’economia»

E’ una partita cominciata da giorni, da quando ha deciso il ribaltone al vertice dell’Amministrazione penitenziaria. Un’inversione di rotta che, nella testa del ministro della Giustizia, deve avere ri ...

