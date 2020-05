CreVal | utile 1° trimestre sale a 25 | 3 milioni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Credito Valtellinese ha chiuso il 1°con un risultato netto di 25,3di euro, in aumento rispetto ad undi 8,4di euro registrato nel primo2019. Al risultati ha contribuito la plusvalenza dalla vendita delle attività del Pegno. Le rettifiche/riprese di valore per rischio di credito si attestano a 29,6di euro rispetto a 27,3di euro del primo2019. Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono pari a 1,6di euro in calo rispetto ai 4,9di euro registrati nel corrispondente periodo dello scorso anno. Il margine di interesse è pari a 80,7di euro in calo del 11,6%. Le commissioni nette sono pari 58,3di euro e si confrontano con un dato di 61,7di euro del corrispondente periodo dello scorso anno. Il risultato netto della gestione ...