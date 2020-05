Calcio | riunione Figc-Comitato tecnico scientifico | nessun verdetto | dubbi sui tamponi e

(Di giovedì 7 maggio 2020) Fumata grigia al termine dell’incontro tra Federazione Italiana Giuocoe ilsul protocollo legato alla gestione degli allenamenti nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria.e perplessità da parte del Cts hanno riguardato la mancanza di disponibilità diin alcune zone d’Italia (in particolare la Lombardia) e soprattutto per le modalità nel fronteggiare i casi di positività, come riportato da gazzetta.it. Sono stati gli aspetti critici su cui si è maggiormente concentrata l’attenzione degli esperti nel corso delladurata un’ora e mezzo e priva di un. Ora gli scienziati dovranno fare il punto della situazione e scrivere una relazione al ministro della Salute Roberto Speranza, che a sua volta si confronterà con il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello ...

Si è conclusa poco prima delle ore 17:00 la riunione che ha visto protagonisti i 60 club di ... Ci sentiamo parte di una famiglia che rappresenta non solo il calcio in quanto business, ma in quanto ...Sport - Malgrado il Paese sia nel pieno della sofferenza e nonostante le difficoltà che ogni Club sta vivendo, ci siamo confrontati con grande responsabilità, mettendoci in ascolto e dimostrando rispe ...