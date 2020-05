Black Mirror 6 resta nel cassetto, secondo Charlie Brooker le cose vanno già abbastanza male (Di giovedì 7 maggio 2020) C'è chi pensa che questo sia il momento giusto per trasmettere film come Contagion o guardare d'un fiato serie tv come Into the Night. E poi c'è Charlie Brooker, convinto che il mondo stia già attraversando una fase sufficientemente deprimente e non abbia dunque bisogno di pensare anche a Black Mirror 6. Il creatore della serie distopica più popolare degli ultimi anni lo ha ammesso nel corso di un'intervista a IndieWire, specificando di essere invece al lavoro su qualcosa che lo aiuti a ritrovare il sorriso: Sono parecchio impegnato. Non so cosa posso dire su ciò che sto facendo. In questo momento non sono sicuro che sia possibile sopportare storie sulle società al collasso, quindi non sto scrivendo alcun episodio di Black Mirror 6. Piuttosto sto cercando di ravvivare la mia vena comica scrivendo sceneggiature che riescano a farmi ... Leggi su optimagazine Black Mirror - per ora niente sesta stagione : “La realtà è abbastanza triste”

