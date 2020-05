Test saliva Coronavirus, un kit acquistabile darà esito sul contagio in 3-6 minuti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Secondo quanto scritto dall’ANSA, sarà presto disponibile ed in commercio il Test rapido salivare, definito TRS, che sarà in grado di dare esito sulla presenza del Coronavirus: lo afferma all’agenzia di stampa l’Azienda Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese. COME FUNZIONA IL Test? Queste le sue caratteristiche: “In pochissimi minuti funziona e sarà presto messo in commercio con un vero e proprio kit, impiegando dai 3 ai 6 minuti”. La saliva si raccoglierà su carta assorbente e verrà trattata con un reagente: con una banda il Test è negativo, con due invece è positivo. CHI HA REALIZZATO IL Test? Il passo in più che darà questo Test infatti riguarda la possibilità di rilevare il virus su chi è ... Leggi su oasport Pronto il test rapido sulla saliva in grado di rilevare Covid-19 in pochissimi minuti

Coronavirus : c’è il test per la saliva. Risultato in pochi minuti. Presto il kit in commercio

Coronavirus - arriva il test italiano della saliva : ''Risultato in pochi minuti'' (Di mercoledì 6 maggio 2020) Secondo quanto scritto dall’ANSA, sarà presto disponibile ed in commercio ilrapidore, definito TRS, che sarà in grado di daresulla presenza del: lo afferma all’agenzia di stampa l’Azienda Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese. COME FUNZIONA IL? Queste le sue caratteristiche: “In pochissimifunziona e sarà presto messo in commercio con un vero e proprio kit, impiegando dai 3 ai 6”. Lasi raccoglierà su carta assorbente e verrà trattata con un reagente: con una banda ilè negativo, con due invece è positivo. CHI HA REALIZZATO IL? Il passo in più che darà questoinfatti riguarda la possibilità di rilevare il virus su chi è ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, pronto il test della #saliva, presto in commercio. Elaborato da equipe Asst Sette Laghi e Università… - repubblica : Coronavirus, pronto il test rapido sulla saliva [aggiornamento delle 12:28] - SkyTG24 : Coronavirus Varese, pronto test saliva: kit presto in commercio - c_digiangiacomo : RT @ItalyQanons: Pronto il test rapido sulla saliva in grado di rilevare Covid-19 in pochissimi minuti ??AFFIDABILE COME QUELLO SULLA PAPAY… - BlunoteWeb : #Coronavirus: Pronto il test rapido della saliva, presto in commercio -