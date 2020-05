Striscia trasmette un pesante fuorionda di Lilli Gruber su Giovanna Botteri: “Dice una serie di ca*ate” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Striscia la Notizia, la rivalità tra Gruber e Botteri Giovanna Botteri continua a essere protagonista delle ultime puntate di Striscia la Notizia. Dopo il servizio andato in onda il 28 aprile in cui si dava conto degli attacchi ricevuti sui social dalla giornalista Rai per il look con cui si presenta in video (a detta di alcuni “trascurato”), nell’edizione di ieri, martedì 5 maggio, Valerio Stafelli ha parlato della risaputa e “antica” rivalità della Botteri con la collega Lilli Gruber, oggi conduttrice di Otto e Mezzo su La7. Anche Lilli Gruber è stata per diversi anni una giornalista Rai. Ed era proprio la stessa Rai di Giovanna Botteri. Dai primi anni ottanta, Gruber ha lavorato per il TGR, il TG2 e il TG1, conducendo le principali edizioni delle testate, ricoprendo come Botteri anche il ruolo di inviata, seguendo per la Rai ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 maggio 2020)la Notizia, la rivalità tracontinua a essere protagonista delle ultime puntate dila Notizia. Dopo il servizio andato in onda il 28 aprile in cui si dava conto degli attacchi ricevuti sui social dalla giornalista Rai per il look con cui si presenta in video (a detta di alcuni “trascurato”), nell’edizione di ieri, martedì 5 maggio, Valerio Stafelli ha parlato della risaputa e “antica” rivalità dellacon la collega, oggi conduttrice di Otto e Mezzo su La7. Ancheè stata per diversi anni una giornalista Rai. Ed era proprio la stessa Rai di. Dai primi anni ottanta,ha lavorato per il TGR, il TG2 e il TG1, conducendo le principali edizioni delle testate, ricoprendo comeanche il ruolo di inviata, seguendo per la Rai ...

chiarafonti1 : L'unica cosa che mi rode è che lo trasmette canale 5 quindi tra pubblicità e il fatto che inizierà alla 22 per colp… - chadzak2000 : @m_hunziker @Striscia Siete ridicoli. Ma d’altro canto non credo ci si possa aspettare di più da un programma di un… - Bouvet_Nemo : @itinagli @Striscia @m_hunziker La conduttrice di uno dei programmi più stupidi della storia televisiva di un emitt… - Nicoletta_Forla : Il 99% di quello che trasmette Mediaset è merda pura. Con tutta la scelta che abbiamo oggi, compresi i canali di st… - LaMatita2 : @m_hunziker @Striscia Una trasmissione satirica che cita e trasmette la Bravissima Botteri è per farne satira, nn c… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia trasmette A Striscia La Notizia ieri sera e stasera l’intervista di Red Ronnie a Claudio Trotta sul tema dei Live drogati OptiMagazine Roberta Lanfranchi: «Vi spiego perché sono la regina delle figuracce»

È il programma che da sempre ci strappa una risata e ora che siamo tutti in casa per la “quarantena”, “Paperissima Sprint” riesce a regalarci momenti di leggerezza. È la trasmissione ideale per le fam ...

25 Aprile, spopola sui social il video orchestrale di 'Bella Ciao' in onore di medici e infermieri

Spopola sui social il video orchestrale di 'Bella Ciao'. 24 musicisti da tutto il mondo si ritrovano a distanza per rendere omaggio a chi si batte in prima linea contro il coronavirus.

È il programma che da sempre ci strappa una risata e ora che siamo tutti in casa per la “quarantena”, “Paperissima Sprint” riesce a regalarci momenti di leggerezza. È la trasmissione ideale per le fam ...Spopola sui social il video orchestrale di 'Bella Ciao'. 24 musicisti da tutto il mondo si ritrovano a distanza per rendere omaggio a chi si batte in prima linea contro il coronavirus.