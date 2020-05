Roma, rubate le ceneri di Elena Aubry: nella tomba vuota compare un mazzo di rose (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un piccolo mazzo di rose, lasciato li’ in quella che fino a poco tempo fa era la sua ‘casa’. Questo resta, nel giorno del secondo anniversario della sua morte, nella tomba della 26enne Elena Aubry, all’interno del cimitero monumentale del Verano a Roma. La giovane mori’ in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto, lungo la via Ostiense. Un omaggio commovente, tra i resti del marmo sfondato dai ladri, che svela tutta l’atrocita’ di chi ha deciso nottetempo di rubare le ceneri della giovane. Un episodio denunciato dalla mamma, Graziella Viviano, su Facebook e su cui indagano i Carabinieri. Il fatto ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza interna all’area. A due giorni dall’avvio della Fase 2, il cimitero monumentale che ... Leggi su ilcorrieredellacitta Roma - rubate le ceneri di Elena Aubry. L’appello della mamma : “Datemi una mano a trovare chi ha fatto una cosa così schifosa”

La scoperta a poche ore dal secondo anniversario della morte della 25enne, avvenuta il 6 maggio 2018 mentre viaggiava in moto su via Ostiense ?È una notizia che mai avrei voluto dare. Hanno rubato le ...

«Mai avrei pensato potesse accadere una cosa del genere. Un atto triste e disgraziato, chi ha rubato le ceneri di Elena deve sapere che non l’avrà mai, perché lei vola alta in cielo». Davanti all’ingr ...

