Quando si può uscire dal Comune: Fase 2, le nuove disposizioni dal 4 maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Quando si può uscire dal Comune? Fra le novità più importanti della Fase 2, oltre alla possibilità di far visita ai congiunti e ai fidanzati, e alla nuova apertura per i funerali, c’è sicuramente un allentamento per quanto riguarda gli spostamenti dal proprio Comune. Le FAQ del Governo hanno infatti stabilito che le persone non saranno più costrette a spostarsi nei limiti del proprio Comune di residenza. In diversi casi, potranno andare in un altro Comune purché vi sia un motivo valido alla base. Vediamo allora in quali casi si può uscire dal Comune, le regole per gli spostamenti da Comune a Comune e come è possibile spostarsi. Spostamenti da Comune a Comune: ragioni di lavoro, necessità, visite mediche, congiunti. Tutte le novità Mentre le regole per uscire dalla propria Regione rimangono molto ... Leggi su italiasera Sorpassare a destra : quando è vietato e quando si può fare

