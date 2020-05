Paolo Bonolis su Ciao Darwin confessa | “Potrei continuare a farlo”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 6 maggio 2020): “Potreia farlo” Tra le sorprese che ci ha riservato la quarantena c’è sicuramente la “svolta” diche, dopo anni di scetticismo verso internet, ha ceduto alla tentazione ed è diventato un personaggio molto social. Durante un’intervista rilasciata al portale Fanpage.it si è “difeso” sostenendo: “Lo faccio per necessità, non credo di essere adatto a questa comunicazione“. Dunque il conduttore, rispondendo ad una domanda su(nella quale è stato sottolineato il successo enorme che ha avuto anche in replica), hato che in realtà è una trasmissione che pretende tanto impegno: “Il successo che ha è un grande piacere, ma è un programma che richiede una fatica enorme, io sono solo il ...