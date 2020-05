"Ora la Germania non può più frenare". Intervista a Pier Carlo Padoan (Di mercoledì 6 maggio 2020) “I paesi dell’eurozona usciranno da questa crisi con posizioni differenziate col rischio molto serio di aumentare le differenze all’interno dell’Ue”. PierCarlo Padoan guarda con un misto di preoccupazione e realismo alle disastrose previsioni economiche di primavera presentate oggi dalla Commissione europea, pesanti per tutta l’eurozona e in particolare per l’Italia. Ma l’ex ministro del Tesoro, ora candidato del governo Conte alla guida della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), resta “fiducioso” sulla possibilità degli Stati membri dell’Ue di raggiungere un accordo sul recovery fund e sul bilancio dell’Unione: “La Germania ha detto no agli eurobond, ora non può frenare sul resto”. Quanto all’Italia dovrà usare tutti gli strumenti messi a disposizione, ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - la Germania guida la ripresa del calcio : via libera alla Bundesliga dalla seconda metà di maggio. Slitta ancora la Premier

Hiannick Kamba è vivo/ Dichiarato morto nel 2016 ora fa l'elettricista in Germania

Coronavirus - riaprono le scuole in Corea del Sud. In Germania tasso di contagio sotto l’1. Fauci smentisce Trump : «Nessuna prova scientifica che il virus sia stato creato in laboratorio» (Di mercoledì 6 maggio 2020) “I paesi dell’eurozona usciranno da questa crisi con posizioni differenziate col rischio molto serio di aumentare le differenze all’interno dell’Ue”.guarda con un misto di preoccupazione e realismo alle disastrose previsioni economiche di primavera presentate oggi dalla Commissione europea, pesanti per tutta l’eurozona e in particolare per l’Italia. Ma l’ex ministro del Tesoro, ora candidato del governo Conte alla guida della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), resta “fiducioso” sulla possibilità degli Stati membri dell’Ue di raggiungere un accordo sul recovery fund e sul bilancio dell’Unione: “Laha detto no agli eurobond, ora nonsul resto”. Quanto all’Italia dovrà usare tutti gli strumenti messi a disposizione, ...

Sport_Mediaset : Germania: #Kamba (ex #Schalke), dichiarato morto nel 2016, è vivo. L'ex moglie aveva cercato di truffare l'assicura… - riotta : Con il verdetto su @ecb Corte costituzionale tedesca ha cavillato, come capita ai magistrati quando devono decidere… - lorepregliasco : Curioso che, dopo settimane di bufale anti-Germania rilanciate da complottisti (e pericolosamente solleticate da al… - massimosab : RT @scenarieconomic: PARAGONE: ORA BASTA, L’UNIONE EUROPEA E’ NELLE MANI DELLA GERMANIA. USCIAMO - mattiafeltri : 'Ora la Germania non può più frenare'. Intervista a Pier Carlo Padoan (di A. Mauro) -