Meraviglie | anticipazioni e servizi stasera 6 maggio 2020 Rai 1

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 6 maggio 2020)Rai 1 Mettete da parte le preoccupazioni quotidiane, lasciatevi travolgere dalla bellezza di– La penisola dei tesori. L’amato programma televisivo, in ondadalle 21:25 su Rai 1, anche questa settimana guiderà il pubblico tra incredibili siti archeologici, reperti storici e capolavori artistici.Segui Termometro Politico su Google News Al timone della trasmissione, diretta da Gabriele Cipollitti, ci sarà Alberto Angela, celebre divulgatore scientifico diventato nel corso degli anni un vero e proprio simbolo di eleganza, cultura e intelligenza. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noiRai 1 Poche ore ci separano da l’appuntamento con ...