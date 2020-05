Le lacrime di Giucas Casella a Pomeriggio 5 | il dolore per la mancanza di James ma poi la

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Grandi emozioni nella puntata di5 in onda oggi 6 maggio 2020. Ospite di Barbara d’Urso, in collegamento da casa sua,. La conduttrice ha parlato condi questo momento difficile, per lui come per tutte le persone che sono costrette a stare lontano dai loro cari.non vede la sua compagna da ormai quasi tre mesi ma nelle ultime settimane era stato colpito da una grande preoccupazione. La d’Urso non avrebbe voluto parlarne ma è statoa rivelare il motivo del suo periodo nero anche se poi dopo ha ridato a tutti il sorriso con una dolcissima notizia.E ILPER: PENSAVA NON VOLESSE PIU’ VEDERLOha confessato al pubblico di5 che qualche settimana fa ha avuto un momento di grande sconforto. Non riusciva infatti a capire come mai suo figlio non andasse da lui. Ha ...