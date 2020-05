Giallofucsia spaccati sugli immigrati della Bellanova. M5S: “No a sanatorie” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag- Il governo Giallofucsia è ancora spaccato sull’ex “decreto aprile” che conterrà i fondi per le imprese e le famiglie in difficoltà dopo la serrata generale per contenere i contagi. Dopo un’iniziale, apparente intesa tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi sugli aiuti di Stato alle aziende, al terzo giorno di trattative tra il premier e il leader di Italia viva la tensione è altissima. La maggioranza non trova la quadra su molti punti cruciali, dagli aiuti per le famiglie ai fondi per la sanità, dal reddito di emergenza fino alla regolarizzazione degli immigrati (vero pallino del ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, che vorrebbe la misura nel “decreto maggio”). Secondo gli scenaristi – scatenati in questi giorni di tensioni nel governo a causa di una fase 2 che non rimette davvero in moto il ... Leggi su ilprimatonazionale Ex “decreto aprile” - giallofucsia spaccati su reddito di emergenza e aiuti alle imprese (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag- Il governoè ancora spaccato sull’ex “decreto aprile” che conterrà i fondi per le imprese e le famiglie in difficoltà dopo la serrata generale per contenere i contagi. Dopo un’iniziale, apparente intesa tra Giuseppe Conte e Matteo Renziaiuti di Stato alle aziende, al terzo giorno di trattative tra il premier e il leader di Italia viva la tensione è altissima. La maggioranza non trova la quadra su molti punti cruciali, dagli aiuti per le famiglie ai fondi per la sanità, dal reddito di emergenza fino alla regolarizzazione degli(vero pallino del ministro dell’Agricoltura Teresa, che vorrebbe la misura nel “decreto maggio”). Secondo gli scenaristi – scatenati in questi giorni di tensioni nel governo a causa di una fase 2 che non rimette davvero in moto il ...

Francesca11977 : RT @IlPrimatoN: Giallofucsia spaccati sugli immigrati della Bellanova. M5S: 'No a sanatorie' - venambiente : RT @IlPrimatoN: Giallofucsia spaccati sugli immigrati della Bellanova. M5S: 'No a sanatorie' - IlPrimatoN : Giallofucsia spaccati sugli immigrati della Bellanova. M5S: 'No a sanatorie' - infoiteconomia : Ex “decreto aprile”, giallofucsia spaccati su reddito di emergenza e aiuti alle imprese - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Renziani e grillini spaccati su come distribuire i soldi dell'ex 'decreto aprile'. Intanto famiglie e imprese restano ancor… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallofucsia spaccati Giallofucsia spaccati sugli immigrati della Bellanova. M5S: “No a sanatorie” Il Primato Nazionale