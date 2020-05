Fiorello farà Sanremo 2021 con Amadeus e svela un retroscena su Bugo e Morgan (Di mercoledì 6 maggio 2020) Fiorello annuncia che farà Sanremo 2021 con Amadeus e svela un retroscena su Bugo e Morgan. Lo showman si è confessato durante una diretta Instagram organizzata proprio con il conduttore. Dopo le insistenze dell’amico e numerose chiamate, ha svelato di aver accettato di nuovo la sfida del Festival, dopo l’ottimo risultato ottenuto nel 2020. “Che faccio? È pesante fare Sanremo – ha ammesso -. Te ne dicono di tutti i colori. Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta. Potrebbe essere l’ultima cosa – ha confessato -. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera. Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta”. Fiorello ha poi parlato del caso Bugo e Morgan, esploso proprio a Sanremo 2020, con la versione ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 maggio 2020)annuncia che faràconunsu. Lo showman si è confessato durante una diretta Instagram organizzata proprio con il conduttore. Dopo le insistenze dell’amico e numerose chiamate, hato di aver accettato di nuovo la sfida del Festival, dopo l’ottimo risultato ottenuto nel 2020. “Che faccio? È pesante fare– ha ammesso -. Te ne dicono di tutti i colori. Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto.mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta. Potrebbe essere l’ultima cosa – ha confessato -. Faccio, come va va, e chiudo la carriera. Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta”.ha poi parlato del caso, esploso proprio a2020, con la versione ...

itslevixsa : Ho visto a saltare la diretta di Fiorello con Amadeus e ho capito che: 1-Ama fa il prossimo Sanremo 2-Fiore forse l… - martyisnt96 : La diretta IG di Amadeus e Fiorello col primo che cercava di convincere il secondo a rifare Sanremo nel 2021 mi ha… - Federic01996 : RT @lattuga99: #Amadeus dice che ha avuto una riunione per un evento che condurrà: a Luglio farà una serata per inaugurare il nuovo #ponted… - lattuga99 : #Amadeus dice che ha avuto una riunione per un evento che condurrà: a Luglio farà una serata per inaugurare il nuov… - paolasoriani53 : @Graziel65255465 @Agenzia_Ansa @Fiorello E chi farà S. Remo.......?????? ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello farà Sanremo 2020, Amadeus alla conferenza stampa: «Ho la coscienza a posto» Corriere della Sera