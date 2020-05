Esplicita denuncia di Iliad sulle bufale 5G e relativi blocchi locali

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 6 maggio 2020) C'è stata una dura presa di posizione ufficiale e pubblica da parte di, a proposito dellesul 5G che stanno rallentando non poco il progresso tecnologico nel nostro Paese su questo nuovo standard. Episodi come quelli che abbiamo riportato nei giorni scorsi, in merito a situazioni di vandalismo in Sicilia per alcune antenne WindTre (tra le altre cose non 5G), ci fanno capire che effettivamente la propagazione di fake news rischia di condizionare anche le amministrazioni. Cosa pensasul 5G ea tema Di recente il repertorio dellea proposito del 5G si è esteso moltissimo, al punto da coinvolgere addirittura il mondo del Coronavirus. Non sono in pochi, infatti, a ritenere che le suddette antenne abbiano in qualche modo agevolato il Covid-19 nel prendere piede qui in Italia, nonostante le evidenze scientifiche siano sempre ...